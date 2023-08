"E per la gente che…" Cominciava così uno dei cori più intonati dal popolo nerazzurro nell’ultima stagione conclusasi con tanti, tantissimi chilometri percorsi... insieme. A tanto così dal primo passo da compiere per la nuova stagione, l’Inter inaugura la nuova stagione traendo ispirazione da quel meraviglioso coro che ha accompagnato la squadra di Inzaghi dritta fino a Istanbul. "Per tutte quelle esultanze che farò per te, per tutte quelle serate che farò per te, per tutte quelle stories che farò per te, per tutti quei cori che farò per te, per tutti quei sacrifici che farò per te, perduti quei chilometri che farò per te… Ancora insieme a te" recita il nuovo video di Inter Media House che lancia così i titoli d'apertura dell'annata 2023/24 in cui, il protagonista è ancora una volta il tifoso.

Per tutte le emozioni

Per tutti i ricordi ️

Per una nuova stagione insieme ️#ForzaInter pic.twitter.com/0zQ7u1S9Jv — Inter (@Inter) August 19, 2023