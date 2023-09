"Mi unisco ai miei connazionali armeni nel chiedere il rilascio sicuro di Ruben Vardanyan e degli altri armeni detenuti in Azerbaigian". A lanciare l'appello è Henrikh Mkhitaryan, che attraverso un post pubblicato su Twitter prende posizione dopo che il leader è stato arrestato mercoledì mattina mentre cercava di attraversare il confine con l'Armenia, fingendo di essere uno degli oltre 50.000 armeni già fuggiti dal Nagorno-Karabakh.

"Mentre decine di migliaia di famiglie fuggono dal Nagorno-Karabakh per rifugiarsi in Armenia, la detenzione sta diventando una tendenza allarmante - scrive il centrocampista dell'Inter -. Ruben Vardanyan si distingue come schietto sostenitore della pace non solo nella nostra regione ma nel mondo. È un filantropo, uomo d'affari e co-fondatore di fama mondiale dell'iniziativa umanitaria Aurora Prize che sostiene la costruzione della pace e fornisce istruzione e assistenza sanitaria alle persone di tutto il mondo".

I join my fellow Armenians in demanding the safe release of Ruben Vardanyan and other Armenians detained in Azerbaijan. As tens of thousands of families are fleeing Nagorno-Karabakh for safe refuge to Armenia, detention is becoming an alarming trend.



Ruben Vardanyan stands out… pic.twitter.com/a9SYTdGxBH