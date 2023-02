Tutto pronto a San Siro, non solo sugli spalti. Mentre i gradoni del Meazza infatti si tingono piano piano di nerazzurro, sempre più fitto col passare dei minuti, anche i dress room sono pronti ad accogliere la squadra di Simone Inzaghi. L'Inter per la sfida di questa sera contr il Porto, come mostrano le foto pubblicate sui canali ufficiali, scenderà in campo con la prima divisa, già riposta negli appositi spazi dello spogliatoio della squadra di casa, pronta per essere indossata.