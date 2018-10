Una serata stellare per l'Inter. in casa del PSV Eindhoven. Un'altra vittoria, anche questa volta per 2-1, anche questa volta in rimonta, utile a rafforzare il morale del gruppo di Spalletti. Anche Steven Zhang partecipa all'entusiasmo e su Instagram si lascia andare ad un messaggio importante verso la squadra. "Ti seguirò fino alla fine". Parole forti, come le emozioni arrivate in queste due serate europee dei nerazzurri.

Federico Rana

