Dopo Federico Dimarco e Matteo Darmian, in arrivo anche un altro rinnovo in casa Inter che dopo le due ufficialità precedenti continua a tenere alta l'hype. Ecco il nuovo indizio social che fa presagire una nuova ufficialità all'orizzonte: ovvero il prolungamento di Henrikh Mkhitaryan, 'l'armeno che va come un treno' come recita la canzoncina diventata virale con l'arrivo dell'ex Roma a Milano.