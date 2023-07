Ufficializzato il rinnovo fino al 2028 con tanto di messaggio per i tifosi nerazzurri, Alessandro Bastoni posta sul proprio profilo Instagram una bella gallery fotografica del momento della firma sul nuovo contratto con l'Inter, dove lo si vede in compagnia della moglie Camilla Bresciani e del padre. La frase di accompagnamento è quanto mai eloquente: "C'è solo l'Inter", tutto in maiuscolo, come a voler urlare al mondo la sua appartenenza.