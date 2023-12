"Sono contento, siamo tutti contenti per questa vittoria importante". Ha esordito così Dusan Vlahovic a Sky Sport nell'immediato post-gara contro il Frosinone, match vinto per 2-1 dagli uomini di Allegri. "Per noi era importantissimo vincere oggi, abbiamo dato tutti e alla fine abbiamo vinto meritatamente, ma comunque faccio i complimenti al Frosinone per quello che sta facendo quest'anno" ha continuato l'attaccante.

Credete nello Scudetto?

"È una cosa bella, perché tutti abbiamo dei sogni e degli obiettivi, però sappiamo il nostro vero obiettivo. Stiamo lavorando per questo partita dopo partita. La cosa più importante è ottenere un posto in Champions poi più avanti vedremo cosa potrà succedere".

Il tuo obiettivo personale?

"È aiutare la squadra e dare il massimo, poi spero che i gol arriveranno, perché sono importanti. Però devo giocare bene per la squadra e dare il mio contributo".