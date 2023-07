Il difensore del Verona Giangiacomo Magnani ha parlato in conferenza stampa ricordando i momenti più rilevanti della scorsa stagione: "Emotivamente le più importanti per me sicuramente sono state la sfida contro il Milan di quest'anno al Bentegodi, e poi anche quella di Udine, oppure contro l'Inter contro Lukaku. Se dovessi scegliere però la più recente sceglierei il Milan per il valore che avuto per me".