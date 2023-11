Pesante sconfitta per il Milan, battuto oggi in casa dal Borussia Dortmund e con poche speranze ormai di conquistare gli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico rossonero Stefano Pioli analizza così la débâcle ai microfoni di Sportmediaset: "L'abbiamo persa nei momenti in cui la partita poteva essere indirizzata a nostro favore - ha esordito -, abbiamo avuto delle occasioni per andare avanti noi e quando non riesci a segnare arriva il loro gol. L'infortunio di Thiaw ha cambiato i nostri equilibri difensivi, nei momenti in cui dovevamo andare sopra noi i nostri avversari sono stati più bravi e più scaltri. E' stata una serata deludente per noi, ci pesa ma abbiamo il dovere di andare a Newcastle e fare una partita vera e vincere. È la Champions, abbiamo una piccola possibilità e ce la giocheremo".

Ancora un infortunio, preoccupa?

"Si, è chiaro che si gioca troppo. Quando succedono nello stesso reparto diventa difficile e mantenere gli stessi equilibri. Cosa dire ai tifosi? È difficile trovare le parole in questo momento, hanno il diritto di essere arrabbiati e delusi".

La percentuale di passaggio del turno?

"Io penso solo a vincere a Newcastle, poi si vedrà".