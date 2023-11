Ospite della serata 'Vola Lazio Vola', Claudio Lotito, patron della Lazio, ha parlato di tutto. Di seguito un estratto ripreso da Lalaziosiamonoi.it: "Noi eravamo un feudo della Juve, prima prendevano i giocatori da noi, adesso succede il contrario. Oggi la Lazio non deve chiedere niente a nessuno, anzi. Cercano di toglierci quello che ci compete e che ci spetta, però io la difendo con i denti. Perché non è giusto: noi spendiamo tanti soldi, tante risorse ed energie. Io rappresento la volontà di un tifoso. Io non sarei nessuno se non ci fosse un popolo dietro, quindi ho l’obbligo di tutelarlo”.