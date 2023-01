Ritorno a casa per Francesco Caputo, tornato a Empoli dove, come ammette lo stesso calciatore, si sente a casa. Durante la conferenza di presentazione, l'attaccante torna sulla 'notte di Milano', l'ultima di Ciccio con la maglia dei toscani, nonché ultima da allenatore nerazzurro di Luciano Spalletti che quella sera, come ultima missione da interista, conquistò l'Europa: "Innanzitutto volevo salutarvi tutti, è un piacere rivedervi - esordisce l'ex Samp -. Avevo tanta voglia di tornare, ho deciso io di scegliere Empoli. La mia ex società mi aveva proposto qualcosa di diverso ma ho scelto di venire qui.