Alla vigilia della gara di domani contro il Monza, l'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi presenta la sfida in conferenza stampa durante la quale risponde anche sull'ex allenatore dell'Inter Hector Cuper. "Il Monza è una squadra in salute, ha giocatori bravi e ha un'identità, di conseguenza le squadre possono ottenere risultati ma il Monza se la gioca con noi e noi con loro, domani dobbiamo dimostrare che valiamo di più della classifica" dice a proposito dell'avversario di domani.

Cuper diceva che la sconfitta te la porti anche a casa...lei come la vive?

"Ricordo bene Cuper e anche le sua squadra, non ricordo la citazione ma è pessimistica come cosa. Le sconfitte non devono essere dimenticate, devono essere un accrescimento perché poi danno il doppio del gusto quando vinci. Se si cambia l'umore, il modo di essere, dopo una sconfitta non va bene, bisogna sempre mettersi in discussione, analizzare le cose".