Romelu Lukaku ha fatto la sua scelta: no alle offerte - tre quelle recapitate - arabe, vuole soltanto il ritorno in Italia e la Juventus. Lo afferma Il Corriere dello Sport, analizzando i passi in avanti nella trattativa col Chelsea che andrebbe a coinvolgere anche Dusan Vlahovic.

Forte anche dei vantaggi che offrirebbe il Decreto Crescita, la tassazione sullo stipendio sarebbe dimezzata, i bianconeri insistono sul belga e proveranno ad accontentare Allegri, il tutto col benestare degli inglesi che, complice il grave infortunio di Nkunku, ora hanno più fretta e perciò potrebbe migliorare il conguaglio economico nell'operazione a 30-32 milioni avvicinandosi sempre più alle richieste di Giuntoli e soci. Tra lunedì e martedì previsti nuovi contatti tra le parti al fine di giungere a un'intesa che accontenterebbe tutte le parti in causa.