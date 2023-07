Dopo l'intervista di presentazione istituzionale rilasciata a Inter TV, Marcus Thuram sceglie Instagram per descrivere le sue emozioni dopo essere diventato ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro: "Sono molto orgoglioso di unirmi oggi a questa mitica squadra dell'Inter - il messaggio del francese -. Ringrazio i dirigenti per la fiducia che hanno riposto in me, ringrazio i tifosi che mi hanno già accolto come uno di loro, e ringrazio i miei cari (papà è sempre lì) e i miei agenti della Sportcover per avermi permesso di raggiungere questa nuova tappa nella mia carriera. A presto! Tikus".