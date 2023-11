"Mi mancate, torno presto. Non vedo l'ora". Parole semplici, un breve pensiero e la Curva Nord come sfondo. Benji l'interista dedica una storia all'Inter a 48 ore di distanza dalla sfida con la Juve, fa emozionare l'ambiente nerazzurro, annunciando di essere sulla strada giusta per tornare in campo dopo il brutto infortunio rimediato contro l'Atalanta. L'ennesimo gesto di Pavard in una storia d'amore che sta facendo sognare tutti i tifosi dell'Inter.

