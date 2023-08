Il trasferimento di Romelu Lukaku alla Roma ha spiazzato anche Radja Nainggolan, suo ex compagno di Nazionale: "Non ci avrei mai pensato - ha ammesso il Ninja a Retesport -. Su Romelu sono state dette tante cose ma la verità non la sappiamo. Il problema dell’Italia è che si parla molto anche quando non ci sono delle basi. Lukaku, se si sente amato, è uno che può dare tanto. Se è più forte di Dzeko? E' più potente ed è un calciatore di maggiore profondità. Romelu lo conosco da quando era piccolo, si è allenato per migliorare il tiro, infatti, a lui basta sapere la posizione del campo per sapere dove deve calciare. Dzeko è un giocatore più tecnico ed è di maggiore riferimento per la squadra".

Il fatto che sia rimasto senza squadra per due mesi, e quindi non abbia avuto la possibilità di lavorare con una squadra, non sarà un problema per Lukaku, secondo Nainggolan: "Si allena anche in vacanza. Un calciatore che sa che deve andare alla Roma è consapevole di come deve arrivare. Poi è normale che non sarà al 100% ma è un calciatore che cura il corpo, per cui, credo che dopo 2-3 partite entrerà in piena forma. Lukaku ha una mentalità importante: gli piace vincere, è un calciatore che vuole alzare i trofei. Fuori dal campo Romelu è tranquillo, gli piace stare con la famiglia e spesso sta con la madre che conosco bene".