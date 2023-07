Continuano ad arrivare conferme sull'affondo dell'Inter per Lazar Samardzic: si accoda anche Sky Sport che parla di prima offerta ufficiale per il giocatore serbo dell'Udinese, una proposta quantificata in 15 milioni di euro più il cartellino di Giovanni Fabbian, per il quale è confermata l'opzione di riacquisto che il club nerazzurro intende conservare. Manca ancora l'intesa tra il calciatore nell'ultimo anno alla Reggina e il club friulano.

