Dopo il no del Chelsea alla prima offerta da 25 milioni, l'Inter prepara il rilancio per Romelu Lukaku. L'idea del club nerazzurro, in continuo contatto con l'avvocato del belga Ledure, è di presentarsi sul tavolo dei Blues con una nuova proposta che - riferisce Sky Sport - dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro, se non superarli. Un ulteriore segnale delle chiare intenzioni del Biscione su Big Rom.

