Già nel tardo pomeriggio di oggi, Davide Frattesi comincerà a prendere confidenza col mondo nerazzurro. Intorno alle ore 19, infatti, il centrocampista in arrivo dal Sassuolo è atteso al CONI di Via Piranesi per le visite legate all'idoneità agonistica, viatico obbligato prima delle firme e dell'ufficialità come nuovo giocatore dell'Inter. Lo riferisce Sky Sport.

