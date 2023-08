Simone Inzaghi non sembra intenzionato a cambiare l'Inter, ma c'è un giocatore che scalpita per una maglia da titolare. Si tratta di Marko Arnautovic: l'austriaco insidia Marcus Thuram per un posto vicino a Lautaro Martinez nella seconda giornata di campionato. "È il vero grande dubbio, in questo lungo avvicinamento al posticipo di lunedì con il Cagliari" riferisce La Gazzetta dello Sport, confermando che il resto della formazione dovrebbe essere quella vista contro il Monza: Francesco Acerbi è ancora ai box, mentre Matteo Darmian è completamente recuperato.

