Resta concreta, secondo il Corriere dello Sport, la possibilità di un addio all'Inter di Robin Gosens in questa sessione di mercato Molto dipenderà dal Wolfsburg, che non ha nascosto il suo forte interessamento per il mancino tedesco, pur senza ad arrivare a offrire i 18 milioni di euro richiesti dai nerazzurri per lasciarlo partire. In caso di separazione dall'ex Atalanta, aggiungono i colleghi, il sostituto è già stato designato: si tratta di Carlos Augusto del Monza, di cui Raffaele Palladino ha parlato così nelle scorse ore: "Se il suo bene è andare in un grande club, è giusto che vada".