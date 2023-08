Sono in programma già nella giornata di domani le visite mediche di Carlos Augusto con l'Inter. Il brasiliano sosterrà sia le visite che gli esami di idoneità sportiva alla clinica Humanitas di Rozzano, visto che il Coni è chiuso in vista del ferragosto. Nel pomeriggio il calciatore ormai ex Monza si sposterà in sede dove firmerà il contratto con il suo nuovo club e saluterà i suoi nuovi tifosi. Affare ormai concluso, come ribadito già in due occasioni dall'ad brianzolo Adriano Galliani.