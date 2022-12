Alcuni club di MLS hanno messo nel mirino il difensore dell'Inter Stefan de Vrij sarebbero pronti ad offrirgli una proposta contrattuale nel mese di gennaio per il trasferimento nella sessione estiva. Lo evidenzia la fonte MLS Transfers, ricordando che il centrale olandese ha un biennale e, pur restando in attesa per un eventuale rinnovo, sta valutando altre opzioni e prenderà la decisione definitiva per il proprio futuro entro fine gennaio.