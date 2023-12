Spareggio per l'Europa League domani per il Salisburgo, che sfiderà il Benfica nell'ultimo match del Girone D. Alla vigilia del match, il tecnico della formazione austriaca Gerhard Struber manda un messaggio agli avversari: "Non utilizzeremo la tattica per qualificarci tramite differenza reti. Vogliamo lasciare la nostra impronta sulla partita, sapendo che il Benfica è una squadra che ha esperienza, raffinatezza e intelligenza calcistica. Alla fine è una finale per entrambi i club. Il favorito è il Benfica, che ha più esperienza. L'anno scorso ha raggiunto i quarti di finale e in Portogallo è sempre in testa alla classifica"

Il tecnico dei Roten Bullen aggiunge: "Il Benfica vorrà dimostrare tutto, con qualche rischio. Dovremo essere forti, non vogliamo aspettare, non possiamo agire passivamente, dobbiamo seguire i nostri principi, dobbiamo giocare con coraggio e fiducia. E' una grande opportunità per noi spoterci confrontare con una grande squadra. A Lisbona siamo riusciti a vincere con unità, disciplina e abbiamo dimostrato di avere gli strumenti per vincere. Dobbiamo dare tutto e poi, con l'aiuto dei tifosi, fare un buon risultato per continuare nelle competizioni europee". Struber ha anche elogiato il suo avversario di domani Roger Schmidt: "Lo guardo con ammirazione. Negli ultimi anni ha anche sviluppato un'idea di gioco interessante".