"A livello di squadra stiamo facendo un'ottima stagione, ci sarebbe piaciuto ottenere risultati migliori fuori casa, questo è quello che ci è mancato, ne siamo consapevoli e sappiamo che dobbiamo migliorare. A casa, con la nostra gente, dobbiamo continuare così, perché stiamo andando molto bene" ha detto Angel Correa, attaccante dell'Atletico Madrid, ai microfoni di AS dopo aver ricevuto il premio dell'AS América per la Coppa del Mondo vinta con l'Argentina.

In Champions League hanno affrontato una squadra dura e complicata come l'Inter...

"L'Inter è una squadra molto simile alla nostra, sarà una bella sfida, spero che potremo continuare a fare bene e restare in Champions League".

Affronterà Lautaro, che conosce bene...

"Non è solo lui, l'Inter ha una grande squadra, ma lui è il marcatore e i nostri difensori dovranno stare attenti a lui".

La squadra a gennaio inizierà a lottare per i titoli: campionato, coppa, supercoppa spagnola, Champions...

"La squadra sta facendo molto bene e tutti i giocatori, lo staff tecnico e i tifosi vogliono lottare per tutto. Speriamo di essere all'altezza e che le cose vadano bene per noi"-