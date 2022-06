Dopo i mesi in prestito alla Sampdoria, dove aveva anche goduto di un buon rendimento iniziale poi andato a scemare per via dei soliti infortuni, Stefano Sensi tornerà in quel di Appiano Gentile a fine giugno, a prestito finito. Il passaggio ai doriani era infatti esclusivamente per un periodo limitato, senza possibilità di riscatto. Il come-back del centrocampista di Urbino all’Inter però non sembra essere definitivo; al contrario, la permanenza alla Pinetina sembra essere destinata a durare poco. Secondo quanto appurato dalla redazione di FcInterNews.it infatti, l’ex Sassuolo è sulla lista dei partenti, anche se il suo futuro è ancora tutto da definire. Gli ammiccamenti per il centrocampista classe ’95 non mancano: oltre all’interesse già noto del Monza è stato mosso qualche sondaggio esplorativo anche dal Sassuolo, squadra dalla quale era stato acquistato dai nerazzurri, e dalla Fiorentina. Squilli anche dalla Spagna. Ma la strada sembra essere ancora in salita e incerta.