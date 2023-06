L'entourage di Romelu Lukaku nega di aver avuto contatti con l'Al-Hilal, smentendo la notizia rilanciata ieri in Francia, secondo cui Big Rom avrebbe incontrato un dirigente del club saudita in un hotel chic di Parigi che gli ha proposto un ingaggio monstre di 20-25 milioni di euro netti all'anno. Un abbocamento che non risulta a chi assiste l'attaccante belga, non a conoscenza di trattative concrete. Al contrario, gli agenti del giocatore hanno altre priorità, tanto che nelle prossime settimane sperano che dall'incontro tra Chelsea e Inter arrivi l'accordo per una permanenza prolungata a Milano del loro assistito.

Lo riporta Het Laatste Nieuws.