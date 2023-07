Dall'Inghilterra spuntano nuovi ed interessanti retroscena sulla trattativa tra Milan e Newcastle per Sandro Tonali. E l'ultima indiscrezione riguarda anche Nicolò Barella e il presunto interesse del club inglese per il centrocampista dell'Inter. Il 23 nerazzurro e Felix Nmecha del Wolfsburg erano dati come saldamente nella lista dei desideri dei Magpies, ma The Athletic "è stato informato da fonti autorevoli che non ci sono stati colloqui sostanziali con l'Inter su Barella e nessun agente è stato incaricato dal Newcastle di parlare con loro. Era, tuttavia, una comoda 'cortina di fumo'", viene spiegato.

Tradotto, l'attenzione mediatica puntata su Barella ha permesso al Newcastle di muoversi rapidamente (e a fari spenti) proprio su Tonali, con l'assenza di voci in tal senso che garantivano una mancanza di pressione sul Milan. Alla fine è arrivato il semaforo verde, con l'accordo raggiunto tra la dirigenza bianconera e il Diavolo per una cessione particolarmente delicata.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!