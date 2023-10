Anche Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta sono arrivati poco fa in Lega Serie A per partecipare alla riunione odierna. Bocche cucite per entrambi, gli si chiede qualche commento su Inter-Roma e sul ritorno di Lukaku, anche perché non ci sarà conferenza stampa da parte di Inzaghi, ma entrambi si limitano a un sorriso e a un cenno della mano. A seguire le immagini.

L’arrivo di Antonello e Marotta in Lega ️ pic.twitter.com/z9r19osrgy — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) October 27, 2023