Tardelli, qual è la sua idea sulla scenata di Genova tra Barella e Lukaku?

"Penso che possa capitare quando le cose non vanno benissimo o non vanno come vorresti. Sono situazioni che succedono durante una partita, ma l’importante è che finisca tutto sul campo perché il bene della squadra viene prima di ogni cosa".



L’insofferenza di Barella non è certo una novità in questa stagione. In quale chiave si potrebbe spiegare?

"Senza dubbio Nicolò è uno dei migliori giocatori dell’Inter e della Nazionale, sono uno dei suoi estimatori più grandi, ma sono anche dell’idea che debba perdere questo vizio. Quando sta meglio a livello fisico o a livello di testa probabilmente non si comporta così perché tutto gira per il verso giusto".



La reazione di Lukaku verso il compagno di squadra non è stata di certo tenera. Cosa c’è dietro?

"Chiaramente il belga non sta attraversando un momento felice, se vogliamo è anche normale che abbia queste reazioni in un contesto difficile come quello che sta vivendo. Bisogna capirle, conoscerne i motivi e superare le difficoltà tutti assieme a livello di gruppo".



Adesso arriva anche la Champions, ma questa Inter quanto può aspettare Lukaku?

"Anzitutto l’attaccante deve riprendersi fisicamente, deve ritrovare il ritmo partita, perché certi guai fisici per uno della sua stazza sono tutt’altro che semplici da superare. Bisogna aspettarlo. Resto convinto che appena si riprenderà, tornerà a essere il Lukaku di sempre".



Per i nerazzurri nel 2023 ben sette punti lasciati per strada tra Monza, Empoli e Sampdoria. Come si curano questi passaggi a vuoto?

"Anche se può sembrare scontato, si esce da queste situazioni e si trova continuità solo vincendo. Questa è la ricetta migliore. Per riuscirci però bisogna essere lucidi a livello mentale e fisicamente a posto perché la somma di queste componenti ti mette sulla strada giusta per i tre punti".