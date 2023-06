Grande partita di Dimarco che viene premiato dalla Gazzetta dello Sport come migliore in campo tra i nerazzurri nella finale di ieri: voto 7 per l'esterno mancino nerazzurro. Alla sua altezza solo Acerbi e, in panchina, Inzaghi. Bene anche Onana, Bastoni, Barella, Gosens e Brozovic con 6,5, mentre reputate sufficienti le prestazioni di Darmian, Lautaro, Dumfries e Dzeko. Sotto il 6 solo Lukaku e Calhanoglu con 5.