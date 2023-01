Nessuna seduta in campo e palestra per tutti ieri ad Appiano Gentile, nel day after di Inter-Verona. Come riporta oggi Tuttosport, "Calhanoglu , Barella e Lukaku non hanno lesioni, il che significa che la loro presenza contro i veneti dipenderà molto dalle sensazioni provate dai calciatori nei prossimi allenamenti. Handanovic punta la Supercoppa, un po’ come Brozovic, per cui però sarebbe importante accomodarsi in panchina contro l’Hellas e giocare anche solo uno spezzone di partita".