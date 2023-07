Uno dei giocatori che piacciono sia al Milan che all'Inter è Wilfried Singo, esterno destro del Torino. Secondo Tuttosport, i rossoneri potrebbero mettere sul piatto Junior Messias per convincere i granata, che chiedono 15 milioni per il cartellino (negoziabili a 12).

Non si tratterebbe di uno scambio alla pari, anche per la differenza di età fra i due. Il brasiliano è valutato attorno ai 4 milioni.