Ancora nessun nuovo portiere per l'Inter e per Inzaghi, che in Giappone contro Al-Nassr e PSG dovrà arrangiarsi in attesa di novità dal mercato. A meno di clamorosi colpi di scena, domani Yann Sommer partirà alla volta del Giappone con il Bayern Monaco, con cui il club nerazzurro continua a trattare per lo svizzero. "La questione subirà inevitabilmente un ritardo di almeno otto-nove giorni, a meno che non ci sia a Tokyo un contatto diretto fra i club intorno a metà settimana, quando il ds Ausilio raggiungerà la squadra dopo i primi giorni che verranno vissuti a Osaka", scrive Tuttosport.

Secondo il quotidiano, però, proprio per questo motivo non è da escludere che fra domani e giovedì il ds nerazzurro, insieme all'ad Marotta, non provi ad accelerare su altre piste, dall'attaccante del post-Lukaku fino all'altro portiere. Il preferito resta Anatolij Trubin dello Shakthar Donetsk. "L'ucraino vuole l'Inter - ribadisce TS -, il suo club però chiede ancora troppo, 30 milioni circa, contro i 10-12 ipotizzati a Milano, complice un contratto in scadenza nel 2024".