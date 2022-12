Il possibile sostituto di Denzel Dumfries si chiama Tajon Trevor Buchanan, osservato speciale in Qatar (dove ha giocato col Canada). "La volontà dell’Inter è infatti quella di realizzare per l’olandese un’operazione in fotocopia a quella che ha portato Hakimi al Psg: affare confezionato in primavera e chiuso prima della deadline del 30 giugno, data entro cui, come disposto da Suning, dovranno essere incassati 60 milioni", scrive Tuttosport.