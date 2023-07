"Da San Siro, a Rozzano. Un’eventualità che forse sembrava poco plausibile ai più sino a qualche settimana fa, ma che in realtà invece sta diventando sempre più un’ipotesi concreta". L'Inter ha difatti firmato ieri un accordo in esclusiva valido sino al 30 aprile 2024, "per studiare la fattibilità del progetto relativo alla costruzione di un nuovo impianto sportivo nell’hinterland milanese" lontana da San Siro. Infrafin, la società del gruppo Cabassi avrà il compito di capire la fattibilità per la costruzione del nuovo impianto sportivo prima di salutare definitivamente la Scala del Calcio.