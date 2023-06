Primi passi nel mercato compiuti dall'Inter che in questo avvio di sessione estiva ha dimostrato di aver imparato dai propri errori e con la testa sul conclamato obiettivo della seconda stella, "la campagna rafforzamento è iniziata proprio dalla difesa con l’obiettivo di presentarsi ai blocchi pronti per lo sparo anche perché è vero che lo scudetto non si vince nelle prime dieci giornate, ma si può perdere se - come nell’ultimo torneo - c’è una squadra che ha una partenza sopra-ritmo" si legge su Tuttosport che parla sicuro di volontà di partire forte e non a caso Simone Inzaghi "ha chiesto alla società di ripartire dalle certezze Onana compreso", discorso, insieme a quello legato a Lukaku, un tantino spinoso.

Ma Ausilio e Baccin hanno chiuso intanto il primo doppio colpo in entrata: riscattato Francesco Acerbi dalla Lazio, riscatto avvenuto per 4 milioni e incontro decisivo per Yann Aurel Bisseck, "per cui l’Inter pagherà la clausola da 7 milioni in due tranche da 3.5 milioni all’anno". Operazione che verrà limata in un nuovo summit tra le parti previsto per la prossima settimana, ma si tratta di dettagli: "lo scatto dell’Inter è nel solco della strategia dell’ultima estate quando, a elementi di sicuro affidamento quali Mkhitaryan e lo stesso Acerbi, sono stati affiancati giovani tra cui Asllani e Bellanova (per cui si tratterà un nuovo prestito con il Cagliari)".