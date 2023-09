Inzaghi alla prova del 9. Battere la Fiorentina oggi vorrebbe dire restare a punteggio pieno e issarsi in testa assieme al Milan proprio prima del derby. "L’Inter deve confermare le buone impressioni delle prime due uscite, vinte entrambe per 2-0 contro Monza e Cagliari - sostiene Tuttosport -. Nerazzurri che hanno mostrato una solidità difensiva importante, ben diversa da quella balbettante dell’inizio della scorsa annata, e la solita buona organizzazione di gioco, servita per mettere sotto le due avversarie affrontate.

Nelle prime due partite l'Inter ha mostrato una maggiore maturità, figlia, anche, del percorso in Champions della passata annata che ha ulteriormente responsabilizzato i giocatori. Oggi servirà ancora, ma Inzaghi probabilmente si accontenterà anche di una vittoria sporca, cinica, per chiudere al meglio questo primi mini ciclo di partite di fine estate".