"Oltre alla beffa del pareggio incassato nel recupero, l’Inter è in ansia per le condizioni di Hakan Calhanoglu, uscito all’11’ della ripresa per un leggero affaticamento al muscolo psoas. A undici giorni dalla Supercoppa italiana di Riad, non una bella notizia per Simone Inzaghi che da lunedì scorso ha perso nuovamente Marcelo Brozovic per un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra". Lo scrive Tuttosport, che si dice parecchio dubbioso sul recupero del croato in vista del match con il Milan in Arabia Saudita.