Le partite con le nazionali hanno regalato a Inzaghi e Pioli interessanti indicazioni sui giocatori impiegabili in chiave derby. "L’elemento più scalpitante in vista della stracittadina di sabato è Frattesi - si legge su Tuttosport - Non sarà facile far cambiare idea già per sabato pomeriggio all’allenatore piacentino che sembra orientato a confermare ancora la stessa formazione titolare. Tanto più che Mkhitaryan è rimasto alla Pinetina in queste due settimane avendo rinunciato dall’anno scorso alla Nazionale armena".

In attacco "ha fatto il possibile Arnautovic che ha firmato una doppietta contro la Svezia. Ma nel suo caso l’impresa di modificare le gerarchie è ancora più complicata perché pure il suo concorrente ha lasciato il segno in Nazionale. Thuram è andato in rete nel 2-0 della Francia all’Irlanda, confermando il suo ottimo momento di forma".

Dall'altro lato resta da capire se ci sarà Giroud, in caso contrario spazio a Jovic od Okafor. Sta molto bene Chukwueze, un gol e un assist con la Nigeria. "Ma non sarà facile superare Pulisic che a sua volta ha segnato con gli Stati Uniti in amichevole contro l’Uzbekistan", riporta il quotidiano.