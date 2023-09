Denzel Dumfries è uno degli interisti del momento. Tre assist contro la Grecia con la sua Olanda, più un altro passaggio vincente e un rigore procurato contro l'Irlanda. Come specifica Tuttosport, "ha raggiunto Robben per rigori procurati con la maglia oranje e oggi risulta essere il calciatore, insieme al serbo Tadic, che dal 2022 ha fornito più assist in Europa (9) con la maglia di una selezione nazionale".

Con prestazioni così è passato "da sacrificabile per il bene del mercato interista, a pedina imprescindibile di Inzaghi" e proprio oggi è atteso al rientro ad Appiano Gentile dove inizierà la rincorsa verso il derby provando ad essere determinante anche in Serie A.