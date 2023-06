Raoul Bellanova sembra sempre più vicino a vestire la maglia del Torino. Come spiega Tuttosport, Beppe Marotta avrebbe voluto confermarlo in rosa, ma ad oggi deve rinunciare per ragioni di fondi. Così i granata spingono, anche se l'accordo definitivo con il giocatore non c'è ancora. E' stato invece già trovato quello con il Cagliari per 8 milioni di euro.

Di base il Toro offrirrebbe un contratto fino al 2027 con opzione unilaterale al Toro per un ulteriore prolungamento, oppure direttamente un quinquennale. L'ingaggio base sarebbe di circa un milione netto a stagione più i premi. I granata vorrebbero chiudere presto e addirittura far svolgere le visite a Bellanova già nel pomeriggio.