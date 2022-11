L'Inter studia i profili in Sudamerica e uno dei giocatori che più hanno rubato l'occhio è quello di Carlos Alcaraz. Come spiega Tuttosport, vale già 15 milioni di euro, ma i nerazzurro hanno la carta Colidio da poter giocare. Al Tigre ha collezionato 8 gol e 8 assist e ha attirato l'interesse di vari club, Racing compreso. Gago conosce Colidio dai tempi del Boca Juniors, ha chiamato il giocatore per parlare di un progetto che potrebbe riguardarlo in caso di accordo.