"Altro che soliti dispetti tra Juventus e Inter, qui c’è molto di più..." parte con questa premessa la cronaca che Repubblica fa a proposito dell'improvvisa matassa intrecciatasi tra i fili che conducevano l'Inter a Romelu Lukaku. Proprio mentre i nerazzurri erano convinti di aver finalmente concluso l’affare con il Chelsea, l’agente di Lukaku non ha più risposto.

L’Inter ha reperito il tesoretto per riscattare Lukaku dalla cessione di Onana, avanzando al Chelsea un'offerta da 35 milioni complessivi (30 più 5 di bonus). Ma gli sforzi sono stati, apparentemente, vani: perché a mancare adesso è la firma del belga. "Lo staff di Lukaku ha difatti aperto alla Juve" e quella che sembrava una manovra di disturbo si è trasformato in un interesse non serio, persino pericoloso. L’offerta dei bianconeri sarebbe di "40 milioni, bonus compresi, ma la proposta è vincolata alla cessione di Dusan Vlahovic ed è valida fino al 4 agosto".