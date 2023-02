"Senza effetti speciali e con qualche patema evitabile, Simone Inzaghi ha portato a casa quel che voleva". Repubblica non esalta troppo il 3-1 nerazzurro di ieri sera e sottolinea soprattutto le difficoltà dell'Inter capace comunque di raccogliere i tre punti.

"Contro un’Udinese ordinata ma prevedibile, calata nel secondo tempo, l’Inter ha ottenuto i tre punti che la rafforzano al secondo posto in campionato e la fanno arrivare senza ferite alla gara di Champions di mercoledì, quando a San Siro sarà ospite il Porto, per l’andata degli ottavi - si legge -. Previdente, il tecnico interista è riuscito a preservare alcuni dei suoi giocatori chiave, da Çalhanoglu a Lautaro, entrato nel finale e autore del 3-1, dopo il rigore ripetuto e segnato al secondo tentativo da Lukaku, il pari temporaneo di Lovric e la bella rete al volo di Mkhitaryan, migliore in campo".