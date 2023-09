Derby sì, ma con un occhio anche al debutto in Champions League. Questo è quanto mette in evidenza La Repubblica a proposito di Inter-Milan: "La seconda stella del ventesimo scudetto brilla negli occhi dei tifosi, lo scherzo supplementare del calendario è il derby a un soffio dal debutto in Champions, appuntamento un po’ al buio: per i rossoneri, martedì a San Siro, col Newcastle dell’ex Tonali in dubbio, ferito nell’onore e a una gamba, e per i nerazzurri, mercoledì a San Sebastian, coi baschi della Real Sociedad, accesissimi per definizione. Un certo turnover tra una partita e l’altra appare implicito, perché la Champions è un oggetto prezioso e va maneggiato con cura: la scorsa stagione è stata vitale con gli oltre 100 milioni di euro di introiti sia per l’americano Gerry Cardinale, che sta prendendo gusto alla popolarità e ai selfie da stadio, sia per il cinese Steven Zhang, che prova lo slalom tra i debiti.

Però le rivoluzioni di formazione, se ci saranno, sembrano destinate all’Europa".