"Solo Lukaku" è il titolo scelto dal Corriere dello Sport sul calciomercato dell'Inter. "L'Inter lotta per il belga e la Roma prova il sorpasso per Frattesi. Big Rom è la priorità di Marotta, i Blues pretendono 50 milioni: rifiutati i 45 dagli arabi. I Friedkin preparano il rilancio per regalare la mezzala a José".