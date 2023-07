"Lo sblocca Vlahovic". È questo il titolo di apertura della prima pagina proposta oggi dal Corriere dello Sport. Il riferimento, ovviamente, è al mercato degli attaccanti.

Folle giro: ora il futuro di Lukaku dipende anche da Mbappé che puà 'liberare' lo juventino. Chelsea e Bayern mollano il serbo, ma sono giorni decisivi per il francese che non rinnova. Osimhen è nella lista di Nasser. Inter ferma a 30+5 per Lukaku.