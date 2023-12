Nonostante l'ottimismo delle ultime ore, è a forte rischio la presenza di Alessio Romagnoli domenica prossima contro l'Inter. Come riporta Il Messaggero, il centrale è ancora alle prese con una distrazione al polpaccio che lo sta tenendo fuori dal derby della Capitale dello scorso 12 novembre e probabilmente non sarà della partita. Preoccupazione in casa Lazio anche per l'altro centrale, Patric, in dubbio per i sintomi influenzali che ieri non gli hanno permesso di allenarsi in gruppo. In caso di assenza, la coppia di centrali contro i nerazzurri sarà ancora Nicolò Casale-Mario Gila.