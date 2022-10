Prima gioia con la maglia dell'Inter e che gioia per Henrikh Mkhitaryan, che decide il match di Firenze al minuto 95. "Magari il primo gol in nerazzurro se lo aspettava più spettacolare, con una giocata di qualità. Ma mai avrebbe pensato a una prima gioia da un peso specifico così importante per la sua Inter", sottolinea la rosea il giorno dopo il 4-3 nerazzurro.